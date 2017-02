‘Eén van de meest onsportieve acties in de geschiedenis van het voetbal’

De merkwaardige actie van Joël Veltman tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Sparta Rotterdam (2-0) heeft wereldwijd veel negatieve reacties opgeleverd. Met name in Engeland wordt de ‘onsportieve’ actie van de reserve-aanvoerder breed uitgemeten in de media. De Engelse tabloids spreken schande van de actie, welke door Veltman zelf omschreven werd als ‘slimmigheid’.

Vroeg in de tweede helft werd Veltman aangespeeld door Lasse Schöne, terwijl Bertrand Traoré naar de grond ging. Oog in oog met Sparta-speler Ivan Calero wees Veltman naar zijn geblesseerde ploeggenoot en deed alsof het spel stilgelegd moest worden. Toen Calero achterom keek, ging Veltman er vandoor met de bal en gaf een voorzet. De Ajacied had de lachers op zijn hand in de Amsterdam ArenA, maar buiten het stadion wordt zijn actie veroordeeld.

The Telegraph was er snel bij om Veltman neer te sabelen. “Hij werd in januari in verband gebracht met een transfer naar Arsenal en West Ham. Het is alleen niet waarschijnlijk dat deze bizarre manier van bedriegen in de Premier League op steun kan rekenen.” Ook de Daily Mail vond het een onsportief moment. “Joël Veltman, vice-captain van Ajax, speelt de hoofdrol in een schokkend, onsportief moment bij Ajax – Sparta. Sportiviteit is officieel dood in de Eredivisie.”

The Sun ging nog een stapje verder. “Joël Veltman heeft een van de meest onsportieve acties in de geschiedenis van het voetbal laten zien. Het was bij Ajax waar Luis Suárez voor het eerst een tegenstander beet, maar zelfs de vleesetende Uruguayaan zou twee keer nadenken bij een actie als deze.”