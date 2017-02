Van der Vaart baart opzien: ‘Misschien zijn de tribunes daarom wel leeg’

Rafael van der Vaart streek afgelopen zomer neer bij FC Midtjylland en de middenvelder moest in eerste instantie flink wennen aan de Deense competitie. Bij wedstrijden van zijn nieuwe club komen regelmatig niet meer dan duizend mensen opdagen in een stadion waar twaalfduizend toeschouwers in passen en na de verloren wedstrijd tegen Silkeborg in december noemde hij de tegenstander ‘het slechtste team waar ik ooit tegen gespeeld heb’.

“Dat was geen grapje, dat was de waarheid. Tijdens een aantal wedstrijden die wij verloren zat ik op de bank en dacht ik: ‘Hoe is dit mogelijk?’. Daarom zei ik dat na die wedstrijd”, reageert hij tegenover Ekstra Bladet op zijn uitspraken, die de nodige ophef veroorzaakten in Denemarken. “We kregen veel kansen, maar misten ze allemaal en Silkeborg won uiteindelijk.”

“Het ging om de manier waarop ze speelden. Ik ben een voetballer en zelfs op mijn leeftijd wil ik nog elke dag beter worden. Voetbal zou niet alleen gebaseerd moeten worden op fysieke kracht en lange ballen”, gaat Van der Vaart verder. “Ik denk dat de Deense spelers te vroeg het krachthonk in gaan. Ik was daar bij Ajax niet te vinden tot ik 21 of 22 jaar was, daarvoor speelde ik gewoon voetbal! Ik kom altijd naar het stadion omdat ik goed voetbal wil zien. Misschien is dat ook wel een verklaring voor de lege tribunes in de Super League.”