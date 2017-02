Cocu waakt voor onderschatting: ‘Ze staan er toch altijd ondanks alles’

Voor PSV wacht komend weekeinde de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Trainer Phillip Cocu kan in die wedstrijd nog geen beroep doen op Jürgen Locadia, die naar verwachting pas over anderhalve week zijn rentree maakt. De Eindhovenaren onderschatten FC Utrecht niet.

“Ze hebben een goede ploeg staan, een goede organisatie. Ze geven weinig kansen weg. Ook in de breedte is FC Utrecht gegroeid”, vertelt Cocu op de wekelijkse persconferentie. “Ze staan er toch altijd ondanks een aantal blessures en afwezigen. We moeten de wedstrijd AZ-uit als voorbeeld nemen, op de tegengoals na. Dat moeten wij in een thuiswedstrijd ook brengen.”

Het is de bedoeling Jürgen Locadia in het duel tussen Jong PSV en NAC zijn rentree zal maken, zo laat Cocu weten. Die wedstrijd is over anderhalve week, eerder wordt de aanvaller nog niet terug verwacht. In augustus kwam Locadia voor het laatst in actie, in de wedstrijd tegen FC Groningen. Sindsdien kampt de aanvaller met een liesblessure.