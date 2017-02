‘In mijn ogen is hij al een van de besten, op Messi en Ronaldo na’

Chelsea is dit seizoen tot nu toe oppermachtig in de Premier League en Eden Hazard heeft daar een belangrijk aandeel in. De Belgische aanvaller heeft na zijn vormdip van vorig seizoen zijn goede spel hervonden. Volgens broertje Thorgan, spelend bij Borussia Mönchengladbach, hoort Hazard al bij de beste spelers ter wereld.

"Iedereen denkt dat Eden het in zich heeft om ooit de beste ter wereld te worden. Maar op dit moment heb je nog twee spelers, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, die misschien nog ietsje beter zijn. Eden zal daarom wellicht nog even moeten wachten tot zij wat ouder zijn”, zegt de jongere Hazard tegen Goal.com. “Maar in mijn ogen is hij al één van de besten en ik denk dat hij binnenkort al derde op de lijstjes zal staan. Hij is sterk, maar met de bal ook snel. Daarom heeft hij alle kwaliteiten van een grote speler.”

De broers speelden al een keer samen voor het Belgische nationale elftal, afgelopen november in de interland tegen Nederland. “Lange tijd liet Eden me de weg zien die je als voetballer af moet leggen en ik volgde dat. Ik heb bij mijn club hard gewerkt om bij de nationale ploeg de kans te krijgen om samen met Eden te spelen”, stelt Hazard. Er is overigens nog een derde telg uit het gezin, Kylian Hazard speelt bij het Hongaarse Ujpest. “Nee, we zijn de druk wel gewend. Dat is al zo sinds ik 14 ben, dus ik zie dat niet als druk. Het is juist fijn dat je een oudere broer hebt wiens voorbeeld je kan volgen.”