‘Als Arsenal een titelkandidaat wordt genoemd, begint iedereen te lachen’

Arsenal kreeg zaterdagmiddag de kans om de achterstand op koploper Chelsea te verkleinen tot zes punten. In plaats van een overwinning op Stamford Bridge, gingen the Gunners echter kansloos met 3-1 onderuit, waardoor de titel met twaalf punten minder dan the Blues nu een utopie lijkt. Diego Forlán denkt dan ook dat er wat zal moeten veranderen in het Emirates Stadium.

“Arsène Wenger zal de geschiedenisboeken in gaan als een van de beste managers aller tijden. Toch slaagt Arsenal er jaar na jaar niet in om kampioen te worden”, analyseert de aanvaller tegenover The National. “De meningen zijn verdeeld. Het is sneu, want hij is een geweldige trainer en ik heb bewondering voor het feit dat hij het al zo lang volhoudt. Maar iets klopt niet. Ze kunnen niet doorgaan als serieuze titelkandidaat tot Wenger besluit op te stappen.”

“Er moet een mentaliteitsverandering komen binnen de club en dat moet vanuit de manager komen. Of een nieuwe manager. Verandering pakte niet goed uit voor Manchester United nadat Sir Alex Ferguson vertrok, maar voor Arsenal kan het anders lopen”, gaat Forlán verder. “Een nieuwe dynamiek, verse ideeën, nieuwe trainers en spelers. Of laat Arsenal het zo? Als er over Arsenal als titelkandidaat gepraat wordt, beginnen veel mensen te lachen omdat ze het niet zien gebeuren.”