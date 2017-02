‘Ik vond het de slechtste Ajacied op het veld, had dan Kluivert op links gezet’

Amin Younes heeft er lang op moeten wachten, maar maakte zondagmiddag tegen Roda JC eindelijk zijn eerste doelpunt van het seizoen. Vlak voor tijd werd de linksbuiten de diepte ingestuurd door Joël Veltman en bepaalde hij de eindstand op 0-2. Ondanks zijn doelpunt kan de Duitse aanvaller niet terugkijken op een goede wedstrijd, vindt ook Pierre van Hooijdonk.

De oud-international begreep niet waarom Peter Bosz er voor koos om Justin Kluivert in de tweede helft te wisselen voor Abdelhak Nouri. Van Hooijdonk had liever gezien dat Younes naar de kant was gegaan. "Ik vond het de slechtste Ajacied op het veld. Ik was dan ook heel erg verrast door het feit dat Kluivert werd gewisseld voor Nouri", aldus Van Hooijdonk bij Studio Voetbal. "Hij is vele malen gevaarlijker dan Younes. Had dan Kluivert op links neergezet in plaats van Younes."

"Er zit bij hem gewoon geen idee achter", ging de oud-spits van onder meer Feyenoord en Fenerbahçe verder. "We hebben de afgelopen weken toch enorm genoten van de vorm van Justin? Dat kan zeker niet gezegd worden van Younes."