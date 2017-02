Feyenoord-talent weegt aanbiedingen af: ‘Tottenham is het meest serieus’

Feyenoord gaat er niet in slagen om het contract van Ozancan Kökcü te verlengen. Het achttienjarige talent heeft een aanbod van de Rotterdammers naast zich neergelegd en lijkt nu komende zomer gratis naar het buitenland te vertrekken. Volgens de zaakwaarnemer van de middenvelder zijn er diverse opties.

“We hebben serieuze aanbiedingen ontvangen uit Engeland, Nederland en Duitsland. Tottenham Hotspur, Everton en diverse Duitse clubs hebben al met hem gesproken, maar Tottenham is het meest serieus. In de komende weken moet blijken waar zijn toekomst ligt”, zegt Muzzi Ozcan tegen Yahoo Sports.

Kökcü speelt sinds dit seizoen in de onder-19 van Feyenoord en kwam afgelopen zomer over van FC Groningen. In Rotterdam kon de achttienjarige middenvelder een contract krijgen, maar hij sloeg een aanbieding van Feyenoord af. De Rotterdammers ontvangen nu alleen een opleidingsvergoeding voor Kökcü.