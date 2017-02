De Mos lyrisch over AZ-talent: ‘Alles in zich om een grote verdediger te worden’

Owen Wijndal maakte zaterdagavond zijn debuut in de basiself van AZ en speelde direct negentig minuten. Door defensieve problemen moest trainer John van den Brom een beroep doen op de zeventienjarige verdediger. Oud-trainer Aad de Mos was onder de indruk van de jonge AZ’er.

“Het is een jongen die heel veel gevoel in zijn voeten heeft. PSV gebruikt altijd AZ en FC Utrecht als filiaal om spelers te kopen. Als onze vriend Willems weggaat, is hij een uitstekende kandidaat voor een topclub”, stelt De Mos bij De Tafel van Kees bij FOX Sports. “Ik heb hem al meermaals gezien. Hij speelt niet bij Jong AZ omdat ze daar te weinig spelers hebben.”

“Hij speelt daar gewoon omdat hij gewoon heel goed is. Hij kan alleen nog wat mankementen in verdedigende situaties hebben”, zegt de oud-trainer. De vergelijking met Ridgeciano Haps is snel getrokken, maar De Mos ziet duidelijke verschillen. “Hij is eleganter om te zien, zijn coördinatie is heel mooi. Ik weet niet of Haps namelijk die marge heeft om door te groeien. Maar dit spelertje wel. Hij heeft alles in zich om een grote verdediger te worden, zoals we laatst ook over Matthijs de Ligt van Ajax gesproken hebben. Dat zijn toch de jongens voor de toekomst van het Nederlandse voetbal.”