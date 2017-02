‘Spelers van Feyenoord zouden schrikken als ze daartussen zouden lopen’

Karim El Ahmadi ontbrak de afgelopen weken bij Feyenoord vanwege zijn deelname met Marokko aan de Afrika Cup. Deze week keerde hij terug in Rotterdam nadat hij met zijn land in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Egypte. El Ahmadi’s ploeggenoten van Feyenoord volgden zijn verrichtingen in Gabon op de voet en keken soms met verbazing naar de wedstrijden.

De Afrika Cup staat niet bekend om het oogstrelende voetbal. Vreemde acties van de arbitrage of spelers en harde tackles op of net over de bal zijn kenmerkend voor het toernooi. “Ik kreeg voortdurend berichten van al die jongens. Ze maakten ook grappen over wat ze allemaal zagen. Sommige tackles in de Afrika Cup konden in hun ogen echt niet”, legt El Ahmadi uit in De Telegraaf. “Ze moesten ook wel weer lachen om bepaalde aftrappen. Heb je ze niet gezien? Die werden uit het veld geschoten!”

Volgens El Ahmadi is het een wereld van verschil met Europa. “Hier staan we al versteld van wat er in Engeland is toegestaan. Afrikaans voetbal is nog een graadje erger. Het heeft te maken met de instelling van iedere Afrikaan, ongeacht het land”, vervolgt de belangrijke schakel in het team van Giovanni van Bronckhorst. “Allemaal trotse mensen, iedere speler geeft zijn leven daar. Ze kleunen er ongelooflijk hard in. Het is een soort battle, een oorlog die wordt gevoerd tussen twee teams.”

El Ahmadi beseft dat er ook andere belangen meespelen op de Afrika Cup. “Je moet het ook begrijpen, er zijn veel teams met jongens die nog in hun eigen land spelen. Die willen zich ten koste van alles in de kijker spelen bij Europese clubs. Onze spelers, die van Feyenoord, zouden echt schrikken als ze daartussen zouden lopen.”