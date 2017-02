‘Het is logisch dat De Boer naar excuses zocht, ook al klopte het niet’

Roberto Mancini leek dit seizoen in te gaan als de hoofdcoach van Internazionale. De Italiaan werd na een aantal nederlagen in de voorbereiding echter aan de kant geschoven ten faveure van Frank de Boer, die het zelf ook maar een paar maanden volhield in het Giuseppe Meazza. Ondanks zijn ontslag koestert Mancini geen rancune ten opzichte van zijn opvolger.

“Inter heeft een absurde situatie gecreëerd. Het werd moeilijker en moeilijker om alles in goede banen te leiden, er waren te veel mensen aan het woord. Ik had zelf geen problemen met de Suning-groep, ik vond het jammer dat ik weg moest. Ik weet zeker dat we een goed jaar zouden hebben”, blikt hij terug tegenover La Stampa. “De jongens werden beter, mijn Inter bereidde zich voor op overwinningen. Maar om het goed te doen, hadden we wel het vertrouwen van iedereen nodig.”

“Frank de Boer zei dat het team niet liep op de trainingen, dat is niet waar. Ik vergeef hem, aangezien het niet eenvoudig was om onder die omstandigheden bij Inter te werken”, doet Mancini uit de doeken over de Nederlandse oefenmeester. “Hij kende niemand, ze hielpen hem niet. Dan is het alleen maar natuurlijk om naar excuses te zoeken. Het spijt me dat het zo geëindigd, hij had meer tijd nodig.”