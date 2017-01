Ajax betaalt maximaal vijftien miljoen voor David Neres

David Neres is speler van Ajax. De rechtsbuiten is voor naar verluidt een kleine vijftien miljoen euro, voor tachtig procent van de eigendomsrechten, overgenomen van São Paulo en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2021, zo maakt Ajax dinsdagavond bekend.

Ajax zat al langer achter de negentienjarige Braziliaan aan, want een bod van tien miljoen euro werd eerder deze maand afgeslagen, maar nu is er dus alsnog overeenstemming over een transfersom bereikt. Ajax laat weten dat het gaat om een bedrag van twaalf miljoen euro, dat via bonussen kan oplopen tot vijftien miljoen.

De directie van de club uit de Série A is er volgens Braziliaanse media van overtuigd dat die doelstellingen gehaald worden en dat men dus vijftien miljoen kan incasseren. Als Neres in de toekomst een overstap maakt, krijgt São Paulo bovendien twintig procent van de transfersom binnen. Neres, die nog een contract had tot nieuwjaarsdag 2019, sloot zich op tienjarige leeftijd aan bij de zesvoudig kampioen van Brazilië.

Hij maakte in oktober jongstleden zijn debuut in het eerste elftal en maakte in zeven officiële wedstrijden drie doelpunten. De international van Brazilië Onder-20 maakte daarnaast grote indruk op de Copa do Brasil Onder-20, want in 2015 maakte hij op dat toernooi zes doelpunten en eindigde hij met São Paulo ook op de eerste plaats. De linkspoot is de eerste winteraanwinst van Ajax.