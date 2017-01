Jörgensen verontschuldigt zich bij ploeggenoot: ‘Ik maak het goed met hem’

Dankzij twee late doelpunten van Nicolai Jörgensen boekte Feyenoord zondag een ruime 4-0 overwinning op NEC. Bij de laatste treffer rondde Jörgensen af in een leeg doel, nadat Bilal Basacikoglu de bal over de uitkomende Joris Delle had gekopt. De Deen ging voor eigen succes in plaats van de bal te laten lopen en heeft zijn excuses aangeboden.

"Ik maak het wel goed met Bilal. Ik heb al sorry gezegd. Maar daarvoor ben je spits, elke goal pak je mee", geeft de topscorer van de Eredivisie aan. Bovendien kwam er een verdediger aanstormen, stipt Jörgensen in De Telegraaf aan. "Better safe than sorry." Volgens Steven Berghuis, die de score opende in De Kuip, heeft Basacikoglu geen moeite met de actie van de spits van Feyenoord.

"Lachen toch? Ja man, dat was gieren in de kleedkamer. Bilal zelf ook, hoor", geeft Berghuis aan. "Hij heeft misschien nog geen goal nu en de andere spelers allemaal wel, maar dat ligt zo dicht bij elkaar. Op die statistieken moet je je niet blind staren. Ik las in de winterstop dat ik nog geen assist had, maar ik heb ik weet niet hoeveel kansen helpen creëren voor Feyenoord."