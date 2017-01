PSV’er is niet bezig met transfer: ‘Mensen uit China hebben gebeld’

Jeroen Zoet is niet bezig met een transfer. De 26-jarige doelman, die zaterdagavond nog een strafschop pakte tegen Heracles Almelo, heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van 2019 en blijft voorlopig dus nog wel even in het Philips Stadion.

“Een paar mensen uit China hebben gebeld”, grapt Zoet voor de camer van Omroep Brabant. “Nee, zonder grappen: ik zit hier goed op mijn plek, ik wil hier die derde titel op rij pakken. Ik hoop dat iedereen dat wil, dat iedereen bij elkaar blijft.”

De zesvoudig international van het Nederlands elftal is echter niet van plan om zijn gehele loopbaan bij PSV te blijven, zo vertelde hij begin januari al in een Q&A op Facebook. “Ik wil een mooie transfer maken naar een mooie club in het buitenland. Daar net zoveel bereiken als dat ik nu bij PSV bereik”, zei Zoet toen.