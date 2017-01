FC Utrecht wint na eigen doelpunt van tien man van Go Ahead

FC Utrecht heeft goede zaken gedaan in de strijd om Europees voetbal. Erik ten Hag keerde zaterdagavond terug bij de club die hij in het seizoen 2012/13 trainde en vertrok weer met een 0-1 overwinning op zak. Utrecht staat nu met 31 punten op de zesde plaats in de Eredivisie en Kowet blijft met dertien punten laatste.

Sinds het seizoen 2013/14 pakte Go Ahead alleen tegen PEC Zwolle meer punten in de Eredivisie dan tegen FC Utrecht (negen om zeven), maar dit keer bleef men dus met lege handen achter. Het team van Hans de Koning had in de beginfase nog niet veel te duchten van de tegenstander, want er werd matig gevoetbald en er werd nauwelijks iets gecreëerd. De beste kans was er nog voor Wout Brama, wiens volley werd gekeerd door Theo Zwarthoed. Aan de andere kant deed Jarchinio Antonia een poging: de aanvaller mikte in het zijnet.

Utrecht nam gaandeweg meer initiatief en dat resulteerde na ruim een half uur spelen in de openingstreffer: Xandro Schenk werkte de bal na een voorzet van Andreas Ludwig achter zijn eigen doelman. In het laatste kwartier van de eerste helft kregen de Domstedelingen nog enkele halve mogelijkheden, maar verder kwamen zij niet meer. In de tweede helft kwam het eerste gevaar van het bezoek, want een voorzet van Sofyan Amrabat ging net voorbij aan Sébastien Haller. Go Ahead dook even later ook voor het vijandelijke duel op: Sébastien Locigno kon echter niet genoeg kracht aan zijn inzet meegeven.

De Deventer ploeg moest na ruim een uur spelen met tien man verder, want Darren Maatsen trapte Mark van der Maarel na een overtreding na en kreeg van de scheidsrechter een directe rode kaart. Met tien tegen elf slaagde Go Ahead er nog bijna in om er nog een puntje uit te persen: David Jensen plukte de bal bij een hoekschop net voor de voeten van Schenk weg en in de laatste minuut van de officiële speeltijd keek de keeper een schot over zijn doel. Utrecht ontsnapte zodoende aan de gelijkmaker en heeft nu slechts een van de laatste vijftien uitwedstrijden in de Eredivisie verloren.