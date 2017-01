‘Ik dacht dat hij grap maakte toen hij vertelde over de interesse van United’

Antonio Valencia maakte in 2009 de overstap van Wigan Athletic naar Manchester United en is nog altijd een gewaardeerde kracht op Old Trafford. Hij arriveerde aanvankelijk als aanvaller, maar is tegenwoordig de vaste rechtsback in het elftal van José Mourinho. Voormalig manager Steve Bruce van Wigan attendeerde Valencia zevenenhalf jaar geleden op de belangstelling van United, zo onthult de Ecuadoraans international op het digitale thuis van zijn club.

"Ik herinner me dat Steve Bruce me vertelde dat United geïnteresseerd was in mij, maar ik geloofde hem in eerste instantie niet doordat hij altijd grapjes maakte. 'Nee serieus, ze zijn erg geïnteresseerd in je', benadrukte hij", haalt de inmiddels 31-jarige Valencia terug.

"Een paar dagen voordat de transfer officieel was beklonken, ontmoette ik Sir Alex Ferguson. Toen ik hem in zijn ogen aankeek, wist ik dat hij me serieus wilde contracteren. Hij gaf me zijn woord en vertelde me dat alles geregeld zou worden. Een ongelofelijk moment. Die avond wist ik niet of ik moest huilen of schreeuwen, of wat dan ook. Ik belde mijn familie in Ecuador en die geloofde mij ook niet. Gelukkig ging alles door en tekende ik voor United."