‘We zullen overwegen om Tim Krul aan een andere club te verhuren’

Newcastle United verhuurde Tim Krul dit seizoen aan Ajax teneinde wedstrijdritme op te doen, nadat hij vrijwel de volledige vorige jaargang aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een knieblessure. De doelman wacht echter nog altijd op zijn eerste optreden in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Newcastle-manager Rafael Benítez gaf onlangs al aan Krul voorlopig niet nodig te hebben bij the Magpies, maar de kans bestaat dat de Oranje-international nog deze maand bij een andere club gestald zal worden. "Tim is een topkeeper, die wat tijd nodig heeft omdat hij geblesseerd is geweest", erkent de Spaanse oefenmeester in gesprek met de Evening Chronicle.

"Hij speelt zijn wedstrijden voornamelijk voor de beloften voor Ajax, dus als er clubs zijn die zoeken naar een keeper, dan zal de naam van Krul interessant zijn. We hebben een bod ontvangen van een club, maar we vonden dat niet de juiste club. Als er een club echter geïnteresseerd is om hem te huren met het idee hem speeltijd te geven, dan zullen we dat overwegen. Het is belangrijk dat hij blijft spelen, of in ieder geval een kans krijgt."