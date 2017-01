‘Xhaka moet gaan trainen, anders zal hij niet lang meer bij Arsenal spelen’

Twee keer werd Granit Xhaka dit seizoen al van het veld gestuurd bij Arsenal. Volgens Martin Keown moet de Zwitserse middenvelders zijn tackles snel gaan verbeteren. Anders denkt de oud-speler van Arsenal dat het binnen no-time gedaan kan zijn voor Xhaka bij the Gunners.

“Beide rode kaarten bij Arsenal pakte hij in situaties waar hij nooit de bal had kunnen spelen”, schrijft Keown in zijn column in de Daily Mail. “Als je er met twee benen in gaat, word je eruit gestuurd. Hij moet gaan trainen op één tegen één situaties, zodat hij tegenstanders eerst af kan remmen voordat hij een tackle maakt. Bij sommige spelers kan het ook luiheid zijn, dat ze geen zin hebben om meters achter een tegenstander aan te rennen en daarom een tackle maken.”

“Xhaka kan in ieder geval niet zo doorgaan”, gaat de 43-voudig Engels international verder. “Hij moet de gewoonte kwijtraken dat hij de bal direct wil veroveren. Als hij rode kaarten blijft krijgen, kan het zijn verblijf bij Arsenal behoorlijk verkorten. Met Wenger heeft Xhaka een hele persoonlijke manager, die hem wil helpen met dit probleem. Wenger zal op een kalme manier omgaan met de situatie, maar voor Xhaka kan er geen twijfel bestaan over zijn verantwoordelijkheden.”