Promes: ‘Ik heb gezegd dat hij naar Spartak Moskou moest komen’

Memphis Depay verbond zich onlangs aan Olympique Lyon, maar had naar verluidt ook voor Spartak Moskou kunnen kiezen. De Russen wilden de aanvaller op huurbasis vastleggen, zo meldde het doorgaans goed ingevoerde Sport-Express in november. Quincy Promes had Depay graag zien komen.

“Ik heb hem gebeld: ‘kom naar ons’, heb ik gezegd. Depay volgt Spartak omdat ik hier speel, maar hij heeft toch een ander pad gekozen. Ik heb hem wel vaak verteld hoe groot Spartak is”, aldus de 25-jarige Promes, die zelf zijn contract in augustus verlengde.

De zestienvoudig international van het Nederlands elftal, twee doelpunten, is goed bevriend met de drie jaar jongere Depay, maar voorlopig kunnen zij dus enkel bij Oranje met elkaar samenspelen. Spartak heeft het gerucht over Depay overigens nooit bevestigd of ontkend.