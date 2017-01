Liverpool faalt opnieuw en moet finale op Wembley laten schieten

Southampton heeft zich woensdagavond voor de finale van de EFL Cup geplaatst. Het team van Claude Puel hield stand op bezoek bij Liverpool en stapte uiteindelijk zelfs als winnaar van het veld: 0-1. Het heenduel op St Mary's van twee weken geleden was ook al in een 1-0 zege voor the Saints geëindigd. In de eindstrijd is Manchester United of Hull City de opponent.

De eerste helft leverde geen doelpunten op, maar Southampton had zich net als in de heenwedstrijd een betere uitgangspositie kunnen verschaffen. Het team van Puel was beter dan de thuisploeg, had ook twee goede kansen om de score open te breken, maar een tegenvallend Liverpool was de morale winnaar na het horen van het rustsignaal. Het team van Klopp kwam niet verder dan twee pogingen in de eerste 45 minuten.

Bij Southampton zorgde Nathan Redmond voor het grootste gevaar. De maker van het enige doelpunt in het heenduel stond aan de basis van diverse gevaarlijke aanvallen. Loris Karius hield zijn doel echter schoon. Hij keerde een matige inzet van Dusan Tadic en zag hoe pogingen van Steven Davis en James Ward-Prowse onnauwkeurig waren.

In de tweede helft zette Liverpool flink druk op de verdediging van Southampton, maar zonder resultaat. Zo ging Fraser Forster finaal in de fout bij een inzet van Emre Can, maar hij kon zijn misstap nog net op de doellijn goedmaken. Daniel Sturridge en Roberto Firmino lieten vervolgens grote kansen onbenut. In de laatste tien minuten kon Liverpool echter geen vuist meer maken, waarna Southampton in de extra tijd via een counter, met Shane Long als eindstation, toesloeg.