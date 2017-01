Schöne maakt gemiste strafschop goed voor Ajax

Ajax is aan puntverlies ontsnapt. De nummer twee van de ranglijst stevende zondagmiddag op een doelpuntloos gelijkspel af tegen FC Utrecht toen Lasse Schöne na 83 minuten het verschil maakte met een pracht van een treffer: 0-1. De middenvelder had eerder nog een strafschop gemist.

Utrecht verloor sinds maart 2009 geen thuiswedstrijd meer van Ajax in de Eredivisie en hoopte die lijn logischerwijs door te trekken. In het eerste half uur gebeurde er relatief weinig in De Galgenwaard, maar in het laatste kwartier van de eerste helft kregen beide partijen mogelijkheden om de score open te breken. Richairo Zivkovic werkte de bal na een strakke voorzet van Nacer Barazite tegen de dwarsligger, Sébastien Haller mikte naast, Barazite had het vizier evenmin op scherp staan en aan de andere kant werd een afstandsschot van Hakim Ziyech gekeerd door doelman David Jensen.

De beste kans in het eerste half uur was er voor Anwar El Ghazi, die na een pass van Schöne kon uithalen, maar met zijn linkerschoen te hoog mikte. Het was voor Ajax de vijfde keer in de laatste zes competitiewedstrijden waarin men in de eerste helft niet wist te scoren, maar Peter Bosz voerde in de rust geen wissels door. Ook Erik ten Hag liet zijn elf spelers staan en de trainer zag hoe Sofyan Amrabat de eerste kans kreeg van het tweede bedrijf: de middenvelder kreeg de bal aangespeeld van Haller en schoot vanuit een moeilijke hoek naast. Ajax kreeg daarna meer grip op het duel.

Het veldoverwicht leidde na een uur spelen tot een strafschop, want scheidsrechter Björn Kuipers legde de bal op de stip nadat Amin Younes de bal tegen de arm van Barazite ana had geschoten. Schöne ontfermde zich over de bal en schoot over, waardoor Ajax dit seizoen zowel meer strafschoppen heeft gekregen (zeven stuks) als gemist (drie) dan welke andere ploeg uit de Eredivisie dan ook. De Amsterdammers raakten door de gemiste elfmetertrap van de leg en ook Utrecht ging steeds rommeliger spelen. Bosz greep na 73 minuten voor het eerst in en liet Matthijs de Ligt en Justin Kluivert invallen.

De oefenmeester hoopte dat met name de rechtsbuiten een en ander kon forceren en de beste mogelijkheden waren er voor Kasper Dolberg en Giovanni Troupée: de Deen schoot vanaf een meter of tien over en de verdediger van Utrecht joeg de bal eveneens in kansrijke positie over de kooi van de tegenstander. Het leek echter bij een brilstand te blijven, maar Schöne nam daar geen genoegen mee en maakte er zeven minuten voor tijd 0-1 van. Hij nam een afvallende bal vol op de pantoffel en de dropkick vloog uiteindelijk de winkelhaak binnen. Utrecht slaagde er daarna niet meer in om wat terug te doen.