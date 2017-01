Feyenoord boekt vijfde zege op rij en wacht op belagers

Feyenoord heeft zaterdag de vijfde opeenvolgende overwinning bijgeschreven in de Eredivisie. Het team van Giovanni van Bronckhorst was voor eigen publiek dankzij Jens Toornstra met 1-0 te sterk voor nummer twaalf Willem II. De voorsprong op Ajax en PSV bedraagt respectievelijk acht en elf punten; beide concurrenten kunnen het gat zondagmiddag weer verkleinen.

Er was in de eerste helft geen vuiltje aan de lucht voor de koploper van de Eredivisie. Feyenoord had de controle over de wedstrijd en zocht nadrukkelijk naar het openingsdoelpunt, dat er na ruim een halfuur kwam. Eljero Elia leverde een afgemeten voorzet op Toornstra, die niet werd lastiggevallen en fraai kon binnenkoppen in de kruising. Willem II liet zich niet helemaal onbetuigd, maar het was voornamelijk aan voormalig Feyenoord-keeper Kostas Lamprou te danken dat het doelpunt een tijd uitbleef. Hij kwam een aantal keer goed uit zijn doel en wist ook een gevaarlijke inzet van Elia onschadelijk te maken, zij het met meer geluk dan wijsheid.

Kuyt was in de slotfase van de eerste helft nog eens dichtbij: zijn kopbal vloog over het doel van Lamprou. De Griekse doelman redde vervolgens ook nog in twee instanties na een schot van Elia. Het tweede bedrijf toonde gelijkenissen met de eerste helft: Feyenoord was de betere partij, maar Willem II klopte ook zo nu en dan aan de poort. Dat gebeurde bijvoorbeeld tien minuten na rust. Brad Jones kwam goed weg, nadat clubtopscorer Fran Sol van Willem II uit kansrijke positie recht op de keeper schoot. Uitstekend verdedigend werk van Terence Kongolo was een paar minuten daarna cruciaal om een Tilburgse uitbraak aan banden te leggen.

Het eerstvolgende doelpunt kwam op naam van Feyenoord. Elia trof doel na een fraaie steekpass van Rick Karsdorp, maar de assistent-scheidsrechter oordeelde dat de aanvaller buitenspel stond. Daar was echter geen sprake van. Zodoende bleef de spanning aanwezig en rook Willem II nog steeds een kans op een stunt. Een van de grootste kansen van de gasten was voor Elmo Lieftink, die vanaf de penaltystip een hoek mocht uitkiezen om richting te koppen. Jones had desondanks weinig moeite met zijn inzet. Omdat Lamprou aan de overzijde een tweede treffer van Toornstra voorkwam, en Ed Janssen geen penalty toekende aan de neergehaalde Bilal Basacikoglu, bleef het 1-0 in De Kuip.