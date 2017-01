Terugkeer Krul naar Engeland uitgesloten: ‘Hier is geen plek voor hem’

Newcastle stalde Tim Krul dit seizoen bij Ajax zodat hij in Amsterdam met de nodige speeltijd zou herstellen van zijn knieblessure. De doelman verloor echter de concurrentiestrijd van André Onana. Het komende half jaar hoeft Krul op weinig speeltijd te rekenen in Amsterdam, maar Newcastle United hoeft hem ook nog niet terug.

Trainer Rafael Benítez zegt op een persconferentie dat Krul ergens aan spelen toe moet komen, maar dat er in Newcastle momenteel geen plek voor hem is. The Magpies hebben met Karl Darlow, Rob Elliot en Matz Sels al drie doelmannen in de selectie. “We hebben hier de beschikking over drie doelmannen, dus hier is geen plek. Tim heeft speeltijd nodig bij een andere club”, stelt de Spaanse oefenmeester van Newcastle United.

Krul kwam tijdens zijn periode in Amsterdam slechts tot een aantal wedstrijden bij Jong Ajax. De Amsterdammers zouden er voor open staan om de doelman aan een andere club te laten verhuren. In oktober 2015 scheurde Krul de voorste kruisband in zijn rechterknie. Pas in november was de sluitpost weer wedstrijdfit.