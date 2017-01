Ziyech doet voorspelling: ‘Ik denk dat Ajax nog lang van hem gaat genieten’

Justin Kluivert maakte zondag zijn debuut voor Ajax in het gewonnen uitduel tegen PEC Zwolle. De zeventienjarige aanvaller oogstte lof met zijn optreden, ook van zijn teamgenoten. Hakim Ziyech zegt in gesprek met De Telegraaf onder de indruk te zijn van de jonge Kluivert.

“Het is prachtig om zo’n jongen van zeventien jaar te zien debuteren. Hij viel goed in, was heel gevaarlijk en daardoor ook belangrijk voor ons”, zegt Ziyech. Na een goede steekbal van Kluivert werd Anwar El Ghazi gevloerd, wat Ajax een strafschop en de openingstreffer opleverde.

Trainer Peter Bosz laat Kluivert al enkele weken meetrainen met de A-selectie en nam de aanvaller ook mee op trainingskamp naar Portugal. Ziyech zag daar al het talent en de bravoure van Kluivert. “Op de trainingen maakte hij al indruk. Justin is een snelle jongen die zijn acties durft te maken, heeft lef. Ik denk dat Ajax nog lang van hem gaat genieten.”