Teleurgestelde Mourinho: ‘Liverpool heeft vooral verdedigd’

De wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool eindigde zondag in 1-1, nadat Zlatan Ibrahimovic in de slotminuten de gelijkmaker binnen kopte. Trainer José Mourinho was teleurgesteld dat the Red Devils niet aan het langste eind trokken, ondanks de aanvallende instelling.

Volgens Mourinho was het zijn ploeg die vooral de aanval zocht, terwijl Liverpool verdedigde. “Ik heb genoten, maar ben duidelijk teleurgesteld dat we niet de drie punten hebben kunnen pakken”, zegt de Portugese oefenmeester in de Britse media. “Het was een spannende wedstrijd, maar ik denk dat het niet altijd even goed was. Beide ploegen speelden niet op de toppen van hun kunnen.”

“Het was emotioneel, intens en agressief. We hebben tot de laatste seconde gevochten”, gaat Mourinho verder. “Zij speelden slim, namen de tijd en weten hoe ze de emoties van de wedstrijd kunnen controleren. Maar ze wisten ook dat ze in de laatste minuten in gevaar zouden komen.”