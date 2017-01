Kluivert glundert na debuut: ‘Het gaat eigenlijk vanzelf bij mij’

Justin Kluivert kwam zondag na 39 minuten binnen de lijnen voor Amin Younes en maakte zodoende zijn officiële debuut voor Ajax. De zeventienjarige rechtsbuiten liet zich een aantal keer gelden en stond na afloop met een glimlach de verslaggever van FOX Sports te woord.

“Het gaat eigenlijk vanzelf bij mij. Als er een mogelijkheid is om een mooie actie te maken, dan doe ik dat. Als ik de ruimte zien, dan benut ik de ruimte. Ik denk dat mijn benen het ook zelf een beetje verzinnen, haha. Dat is wel een leuke”, aldus Kluivert.

Trainer Peter Bosz liet weten dat hij het talent goed vond invallen: “Zelfs in de eerste helft al. Wat we van hem kunnen verwachten? Laten we het maar rustig aan bekijken met hem.” In dienst van Jong Ajax kwam Kluivert tot dusverre tot twee doelpunten in vijf wedstrijden.

