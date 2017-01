Internazionale slaat opnieuw laat toe; Perisic en Icardi goud waard

Internazionale is aan puntverlies ontsnapt. I Nerazzurri stevenden zaterdagavond op een gelijkspel af tegen Chievo, maar zes minuten voor tijd maakte Ivan Perisic er nog 2-1 van in het Giuseppe Meazza. Éder bepaalde de eindstand vervolgens op 3-1. Inter, dat zijn vijfde Serie A-zege op rij boekte, staat nu met 36 punten op de zesde plaats op de ranglijst.

Roberto Gagliardini maakte woensdag de overstap van Atalanta naar Internazionale en had in zijn eerste wedstrijd voor i Nerazzurri direct doorslaggevend kunnen zijn, maar in de eerste helft stuitte hij twee keer op Stefano Sorrentino. De doelman keerde een kopbal en hield een schot vanaf de rand van het strafschopgebied van Gagliardini tegen. Die missers kwamen Internazionale duur te staan, want na 34 minuten maakte Serge Pellissier er met een kopbal 0-1 van. Doordat Mauro Icardi nog naast kopte en Perisic in het zijnet mikte, nam Chievo die voorsprong mee de kleedkamer in.

Chievo, dat enkel in december 2001 een uitwedstrijd tegen Internazionale in competitieverband wist te winnen, kon die voordelige marge echter niet vasthouden. Icardi werkte de bal stijlvol binnen na een fraaie voorzet van Antonio Candreva en vier minuten voor tijd maakte Perisic er 2-1 van. De Kroaat kwam vanaf de linkerflank naar binnen en schoot via het lichaam van Sorrentino raak. Voor Icardi betekende zijn treffer overigens dat hij al drie seizoenen op rij ten minste vijftien keer heeft gescoord in de Serie A. In de blessuretijd bepaalde Éder met een schuiver nog de eindstand op 3-1.