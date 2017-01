Chelsea heeft geen kind aan Leicester City en maakt er drie

Chelsea heeft drie punten aan het totaal toegevoegd. The Blues waren zaterdag met 0-3 te sterk voor Leicester City en hebben nu al meer punten in de Premier League gepakt dan in het gehele vorige seizoen: 52 om 50. Marcos Alonso kroonde zich met twee treffers tot de man van de wedstrijd.

Diego Costa ontbrak in de wedstrijdselectie, maar Chelsea had de Braziliaans-Spaanse aanvaller niet nodig om op voorsprong te komen in het King Power Stadium. Na zes minuten lag de bal al in het mandje: Marcos Alonso prikte de bal in de verre hoek na voorbereidend werk van Eden Hazard. Voor de Belg was het alweer zijn 33e Premier League-assist sinds de start van het seizoen 2012/13, meer dan welke ploeggenoot dan ook. Na het flitsende begin zakte de wedstrijd wat meer in en kreeg Leicester meer grip op het duel.

The Foxes kwamen echter nauwelijks tot kansen en zetten Thibaut Courtois slechts één keer aan het werk: de doelman moest in actie komen bij een gevaarlijke voorzet van Jamie Vardy. Chelsea nam de voorsprong mee de kleedkamer in en bouwde die in het tweede bedrijf verder uit. Het bezoek kwam goed uit de startblokken en Marcos Alonso scoorde na 51 minuten, met een van richting veranderd schot, de 0-2. Het was het 33e Premier League-tegendoelpunt van Leicester dit seizoen; vorig seizoen incasseerde men er 36.

Chelsea haalde de voet vervolgens van het gaspedaal, maar bleef bij momenten gevaarlijk. Een spectaculaire omhaal van Gary Cahill werd geblokt en een inzet van Alonso zeilde een meter naast de kooi van doelman Kasper Schmeichel. Een kleine twintig minuten voor tijd werd het duel definitief in het slot gegooid: Pedro Rodríguez stond op de goede plaats om een rebound ongehinderd binnen te koppen. De Spanjaard is daardoor al bij tien Premier League-doelpunten in achttien duels dit seizoen direct betrokken geweest (vijf treffers en vijf assists).