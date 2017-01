Barça doet met zege goede zaken in belangrijk weekend

Barcelona heeft zaterdagmiddag de druk weer neergelegd bij Sevilla en koploper Real Madrid, dat met een voorsprong van twee punten nog wel twee wedstrijden tegoed heeft. De Catalanen waren in het eigen Camp Nou veel te sterk voor Las Palmas en lieten de eilandbewoners uiteindelijk met een 5-0 overwinning vertrekken. Lionel Messi en Luis Suárez, die twee keer het net wist te vinden, waren de grote blikvangers aan de kant van de thuisploeg.

Barça pakte dankzij een treffer van de ex-Ajacied al na een kwartier de voorsprong. André Gomes vond de Uruguayaan in het strafschopgebied, waarna hij koeltjes afrondde. Hoewel de Catalanen in de rest van de eerste helft een veelvoud aan kansen kregen, lieten zij na om de voorsprong verder uit te breiden. Gomes kreeg de bal er bij twee verschillende pogingen niet in, terwijl ook Messi tot tweemaal toe van scoren af werd gehouden.

Na de onderbreking stond het vizier wat meer op scherp en nam de regerend landskampioen snel verder afstand. Messi stond een dikke vijf minuten na de thee precies op de goede plek om een rebound achter Javi Varas te knallen en zijn MSN-partner Suárez, Neymar kreeg rust, maakte er vlak daarna ook nog eens 3-0 van. Rafinha vond de spits met een bekeken pass, waarna hij zijn tweede van de middag binnen schoot.

De Uruguayaan leek vlak daarna ook nog eens op weg naar zijn derde toen hij alleen af mocht op Varas. De doelman had nu wel een antwoord op zijn inzet, maar kon niet voorkomen dat hij een rebound weggaf aan de meegelopen Arda Turan, die de 4-0 binnen kon schieten. In de slotfase liep Barcelona dankzij Aleix Vidal, op aangeven van invaller Paco Alcácer, ook nog uit naar 5-0 waardoor het zondagavond rustig kan toekijken hoe concurrenten Sevilla en Real het er in een onderlinge ontmoeting vanaf brengen.