Barcelona ontslaat directeur na ‘controversiële’ uitspraken over Messi

Barcelona heeft Pere Gratacos per direct ontslagen als directeur van trainingscomplex Ciutat Esportiva. De beleidsbepaler suggereerde vrijdag dat Lionel Messi niet zo goed zou zijn zonder de aanwezigheid van andere topspelers bij Barcelona. Sport schreef dat die uitspraken verkeerd vielen in de kleedkamer van de club.

"Leo is een van de belangrijkste mensen binnen het team, maar het gaat niet alleen om hem. Zonder Andrés Iniesta, Neymar en andere spelers zou hij niet zo goed zijn. Maar Messi is de beste", zei Gratacos vrijdag omtrent de loting voor de volgende ronde van de Copa del Rey, waarin Barcelona het opneemt tegen Real Sociedad.

Barcelona laat weten dat Gratacos is ontslagen, omdat hij 'publiekelijk een persoonlijke mening heeft verkondigd die niet strookt met die van het instituut'. Toch blijft de beleidsbepaler betrokken bij de club, want Gratacos gaat zich storten op het La Masia 360-project, een grote investering in de befaamde jeugdacademie.