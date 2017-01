Wenger kent rol in verlenging Özil: ‘Zal vast niet het belangrijkste zijn'

Onlangs liet Mesut Özil in een interview met Kicker weten dat hij zijn contract bij Arsenal nog niet verlengt voordat de toekomst van trainer Arsène Wenger duidelijk is. De oefenmeester is zich ervan bewust dat zijn toekomstplannen van invloed zijn, maar denkt dat er nog veel andere factoren meespelen.

“Hij wil natuurlijk weten wat er gaat gebeuren met de trainerspositie, maar dat zal niet het belangrijkste zijn in de beslissing om het contract te verlengen”, zegt Wenger tegen The Daily Mirror. Het contract van de Franse oefenmeester bij Arsenal loopt komende zomer af en het is nog onduidelijk of hij die van plan is te verlengen. “Ik ben compleet gefocust om ons terug naar de top te brengen en werk daar hard voor.”

Het contract van Özil bij Arsenal loopt in 2018 af. De Duitse middenvelder zou na het verlengen van zijn verbintenis zo’n 280.000 euro per week willen verdienen, een salaris dat the Gunners aan de hoge kant vinden. Wenger wil niet ingaan op de eisen van Özil. “Dat kan snel op de verkeerde manier geïnterpreteerd worden. We houden het stil en proberen snel een overeenkomst te sluiten.”