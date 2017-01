‘Ajax zal dan proberen hem uit Brazilië weg te halen, de interesse is er’

Marc Overmars is de afgelopen weken naar verluidt druk bezig met de komst van een nieuwe vleugelspeler en na Hirving Lozano is er een nieuw vermeend doelwit van Ajax opgedoken. De Braziliaan Everton Felipe schijnt nu bovenaan het verlanglijstje te staan en zijn zaakwaarnemer verwacht binnenkort meer te horen uit Amsterdam.

“Ajax onderhandelt over het vertrek van een speler en als dat rond is, zullen ze een officieel bod uitbrengen om Everton op te halen in Brazilië”, vertelt Marineu Barros over de aanvaller van Sporting Recife aan Superesportes. “De interesse is er en die is erg sterk.” Anwar El Ghazi staat naar verluidt op het punt om over te stappen naar Lazio, terwijl Betrand Traoré afwezig is vanwege zijn deelname aan de Afrika Cup

Ajax is overigens niet de enige Europese club met belangstelling voor Everton Felipe. TSG Hoffenheim heeft zich in een eerder stadium ook al bij Barros gemeld: “We hebben drie keer met ze gesproken en zij hebben toen besloten te willen proberen om hem in juli te kunnen huren. Dat is een risico, aangezien er andere clubs zouden kunnen komen. Maar dat begrepen zij ook, zij willen dat hij het seizoen daar kan beginnen zodat hij er helemaal klaar voor is.