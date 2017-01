‘Barcelona gaat strijd aan met Real Madrid om aankoop van tachtig miljoen’

Dele Alli was in de afgelopen drie wedstrijden goed voor zes doelpunten en de twintigjarige Engelsman maakt het hele seizoen al indruk in het shirt van Tottenham Hotspur. Dit is ook in de rest van Europa niet onopgemerkt gebleven en de middenvelder staat bij tal van topclubs op het lijstje.

Afgelopen week circuleerde al het gerucht dat Real Madrid van plan is om Alli in de zomer naar het Santiago Bernabéu te halen, maar aartsrivaal Barcelona zou hier volgens de Daily Mirror weleens een stokje voor kunnen steken. Volgens het Britse medium zijn de Catalanen, net als Real, bereid om ruim tachtig miljoen euro neer te leggen voor de Engels international.

Of het überhaupt gaat lukken om Alli weg te halen van White Hart Lane is overigens nog maar de vraag. Hij verlengde een aantal maanden terug zijn contract tot medio 2022 en Spurs-voorzitter Daniel Levy toonde zich in het verleden al een keiharde onderhandelaar. Zo ontving hij in 2012 dertig miljoen euro voor Luka Modric en liet hij Gareth Bale een jaar later pas voor een transfersom van rond de honderd miljoen euro naar Real vertrekken.