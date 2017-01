Feyenoorder miste bijna CL-finale: ‘Hij kon niet meer remmen’

Dirk Kuyt scoorde namens Liverpool in de met 2-1 verloren Champions League-finale tegen AC Milan in 2007. Het scheelde echter weinig, of Kuyt had die eindstrijd niet eens kunnen spelen door een bizar incident op een kartbaan.

De selectie van Liverpool ging voorafgaand aan de finale in Athene als teambuilding karten. De huidige aanvoerder van Feyenoord had een lichte blessure, wilde geen risico nemen en bleef aan de kant om te kijken. “Ik pakte met Rafa (Benítez, red.) een veilig uitziende plek om te kijken. Uit het niets kwam Peter Crouch met een kleine zestig kilometer per uur recht op me af rijden, hij kon niet remmen”, vertelt Kuyt tegen FourFourTwo.

“Het enige dat ik kon bedenken, was in de lucht springen. Ik kreeg het voor elkaar over Peter heen te springen en hij crashte in kartonnen dozen die achter me stonden”, blikt de Katwijker terug op het incident. “Het scheelde een haar of mijn enkels waren naar de vernieling gereden en ik had gegarandeerd de Champions Leaguefinale gemist. Crouchy’s gezicht was zo wit als een vaatdoek, hij had een soort black-out. Maar gelukkig liep het allemaal goed af.”