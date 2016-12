Man United en Chelsea kunnen toptransfer vergeten: ‘Heeft niks te bewijzen’

James Rodríguez blijft volgens zaakwaarnemer Jorge Mendes bij Real Madrid. De Colombiaanse spelmaker wordt twee dagen voor de opening van de transfermarkt in verband gebracht met Manchester United, Chelsea en Juventus, maar volgens Mendes wil James zich terugvechten in het Santiago Bernabéu.

"Hij is een topvoetballer en hij kan overal spelen. Hij heeft niets te bewijzen. Hij heeft goed gepresteerd en nu moet hij zich herpakken om Zinédine Zidane te overtuigen", stelt de vermaarde zaakwaarnemer in gesprek met Sky Italia, dat hem specifiek vraagt naar de belangstelling van Juventus. "Over andere clubs praat ik niet."

De 25-jarige aanvallende middenvelder, in 2014 voor 75 miljoen euro door Real overgenomen van AS Monaco, maakte dit seizoen slechts vijf officiële wedstrijden de negentig minuten vol. In totaal speelde James acht competitieduels, waarvan vier invalbeurten. Hij kwam eenmaal tot scoren.