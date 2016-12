Ex-Ajacied zet punt achter carrière: ‘Dit stille afscheid past bij hem’

Christian Poulsen heeft een punt achter zijn loopbaan gezet. De 36-jarige middenvelder liet in juli al weten dat hij over een pensioen nadacht en hij heeft nu dus definitief de knoop doorgehakt, zo laat de zaakwaarnemer van de Deen weten.

“Het is zo gelopen”, aldus Jorn Bonnesen in gesprek met Ekstra Bladet. “De kansen en aanbiedingen die voorbijkwamen, waren niet dusdanig interessant dat hij ervoor wilde gaan. Hij heeft ook aanbiedingen gekregen uit China, de Verenigde Staten en India, maar dat was niets voor Christian. Dit stille afscheid past wel bij hem. Ergens is dat raar: op het veld is hij een krijger, maar buiten het veld is hij rustig en nederig.”

Bonnesen voegt eraan toe dat Poulsen waarschijnlijk geen trainer wordt, maar wel enkele niet-voetbalgerelateerde cursussen gaat volgen. “Hij is een sociaal en geïnteresseerd persoon. Hij wil iets doen wat hij leuk vindt, maar wil zich ook verder kunnen ontwikkelen.” Poulsen speelde 92 interlands en kwam uit voor FC Kopenhagen, Schalke 04, Sevilla, Juventus, Liverpool, Évian en Ajax.