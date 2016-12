‘Ödegaard ziet transfer naar Eredivisie als beste alternatief in januari’

Een kleine twee jaar geleden deed Ajax een poging om Martin Ödegaard te contracteren, maar de destijds zestienjarige middenvelder opteerde voor Real Madrid. Daar is een doorbraak nog altijd ver weg en dus weegt het kamp-Ödegaard de opties voor de komende transferperiode, schrijft Marca. Volgens de sportkrant is het denkbaar dat de jongeling alsnog in de Eredivisie terechtkomt.

Aanvankelijk hoopten Ödegaard en diens vertegenwoordigers op een tijdelijke transfer naar Stade Rennes. In de zomer zag de Franse club daarvan af, omdat Ödegaard destijds zeventien was en de FIFA buitenlandse verhuurperiodes voor minderjarigen niet toestaat. Het is twijfelachtig of Rennes het nog eens gaat proberen. "Nu een tijdelijke stap naar Frankrijk steeds onwaarschijnlijker wordt, ziet het kamp-Ödegaard de Eredivisie als het beste alternatief", schrijft het dagblad uit Madrid, zonder daarbij een Nederlandse club te noemen.

Het lijkt er echter op dat Real minder voelt voor een vertrek van de inmiddels achttienjarige Noor. Ödegaard is een belangrijke speler voor Real Madrid Castilla, het tweede elftal van de Koninklijke, en mocht dit seizoen eenmaal meedoen bij het vlaggenschip van Zinédine Zidane. In de Copa del Rey-wedstrijd tegen Cultural Leonesa (6-1) kreeg het talent zijn eerste basisplek en deed hij negentig minuten mee. In mei 2015 debuteerde Ödegaard onder Carlo Ancelotti al in LaLiga.