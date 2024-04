In Eindhoven en omstreken wordt reikhalzend uitgekeken naar het aanstaande landskampioenschap. Zaterdagmiddag, als de ploeg van Peter Bosz het in eigen huis opnemen tegen Vitesse Lees verder

Arsenal heeft de koppositie in de Premier League weer in handen. The Gunners wonnen woensdagavond in het eigen Emirates Stadium op zakelijke wijze met 2-0 Lees verder