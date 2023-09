Zwart ziet typerend moment voor het huidige Ajax met Taylor in de hoofdrol

Pieter Zwart is geschrokken van de staat van het huidige Ajax, zo laat de hoofdredacteur van Voetbal International weten in een video-item op YouTube. De journalist merkt op dat het spel van Ajax onder trainer Maurice Steijn ook invloed heeft op de sfeer in de Johan Cruijff ArenA, waar het publiek sneller tevreden lijkt. Zwart wijst in zijn analyse op een typerend moment in het openingskwartier van de Klassieker, waarbij middenvelder Kenneth Taylor een luid applaus krijgt omdat hij een Feyenoorder omver schopt. “Dan denk ik: is dit nu wat het Ajax-voetbal is geworden?”

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (0-3 tussenstand) werd zondag na 55 minuten definitief gestaakt, omdat hooligans van Ajax de wedstrijd bewust wilden saboteren. Het restant van het duel tussen de twee aartsrivalen wordt woensdag in een leeg stadion afgewerkt. Zwart is geschrokken van het spel van Ajax afgelopen zondag. “Ik heb aan het begin alle lange ballen genoteerd om te kijken wat er aan de hand was. In de eerste zeven minuten geeft Ajax vijf totaal kansloze lange ballen die balverlies opleveren...”

Nog typerender voor het huidige Ajax en de wanhoop bij de fans vond Zwart een moment met Taylor. “Daarna komt er een duel op het middenveld, schopt Taylor iemand omver en staat de hele ArenA op de banken. Dan denk ik: is dit nu wat het Ajax-voetbal is geworden? Ik wist echt niet waarnaar ik zat te kijken. Een soort stoere drang om de bal naar voren te knallen, er heel hard achteraan rennen en alles omver schoppen wat daarvoor ligt. Er werden vervolgens knipoogjes gegeven zo van: ‘Dat hebben we even laten zien.' Ik wist echt niet waarnaar ik zat te kijken.”

Anton Gaaei is een slachtoffer van het huidige ideeëloze spel van Ajax, zo concludeert Zwart. “Wat zie je de hele wedstrijd gebeuren? Dat Ajax de bal speelt naar een back. De enige bal die je tegen Feyenoord niet moet geven, gaf Ajax voortdurend. Dan levert Gaeei in en wordt hij gewisseld. Dan denk ik: waar zitten we naar te kijken met zijn allen?” Volgens Zwart ontbreekt het bij Ajax aan coaching en zijn de spelers bang om fouten te maken. “Dan krijg je dus een elftal waarin geen enkele middenvelder meer een bal in de dekking durft te vragen, omdat ze weten dat als de deze kwijtraken, gewisseld worden en de schuld voor de nederlaag krijgen. En Steijn zegt vervolgens weer dat tegen zulke fouten niet op valt te coachen.”