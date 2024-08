Zorgwekkend nieuws over Frenkie de Jong: ‘Middenvelder moet mogelijk alsnog onder het mes’

Spaanse media hebben donderdagochtend zorgwekkend nieuws gedeeld over Frenkie de Jong. De middenvelder van FC Barcelona staat al maandenlang aan de kant met een enkelblessure en zou naar verwachting komende maand terugkeren, maar radiozender RAC1 meldt dat De Jong mogelijk alsnog geopereerd moet worden.

De Jong raakte op 21 april tijdens El Clásico zwaar geblesseerd aan de enkel na een fors duel met Federico Valverde. De 27-jarige Nederlander verliet per brancard het veld en moest vervolgens meteen een revalidatieproces ingaan om het EK te halen.

Het EK bleek uiteindelijk veel te vroeg te komen voor De Jong, die door zijn blessure vervolgens ook een groot deel van de voorbereiding van Barcelona onder de nieuwe trainer Hansi Flick miste.

Door de absentie van De Jong koos de Duitse oefenmeester steevast voor de 17-jarige Marc Bernal, die afgelopen dinsdag echter een enorme klap te verwerken kreeg. De middenvelder raakte tijdens het treffen met Rayo Vallecano (1-2 overwinning) zwaar geblesseerd aan zijn kruisband en moet onder het mes.

De competitie in Spanje is inmiddels drie speelronden onderweg en daarin bleef Barcelona, zonder De Jong, foutloos. De Spaanse krant Sport meldt dat de terugkeer van De Jong gepland staat voor volgende maand, terwijl vanuit radiozender RAC1 zorgwekkendere geluiden klinken.

In een radio-uitzending wordt gemeld dat de situatie rondom De Jong verontrustend is. “De enkel is erg gevoelig, elk contact of verkeerde beweging zou hem kunnen doen terugvallen”, zo wordt de zender door Sport geciteerd.

“Hoewel De Jong werkt aan het versterken van het getroffen gebied, is de realiteit volgens goed ingevoerde bronnen dat zijn herstel gecompliceerd lijkt zonder operatie. Een operatie zou de enige mogelijkheid zijn om de enkel volledig te kunnen laten herstellen”, zo klinkt het.