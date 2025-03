Zoon van Buffon weigert Italië en gaat interlands voor andere nationale ploeg spelen

De zeventienjarige Louis Buffon heeft ervoor gekozen om zijn interlands niet voor Italië te spelen. De zoon van oud-doelman Gianluigi Buffon gaat namelijk spelen voor het Tsjechische nationale elftal. De moeder van Louis Buffon, het model Alena Seredova, is Tsjechische.

Louis Buffon, in tegenstelling tot zijn vader aanvaller van beroep, is aanwezig bij het Tsjechische trainingskamp van de Onder 18-ploeg ter voorbereiding op een toernooi in Portugal.

De aanvaller van Pisa heeft zelfs op advies van zijn vader gekozen voor Tsjechië in plaats van Italië, zo laat hij weten via de officiële website van de Tsjechische bond.

"Ik heb er met mijn familie over gesproken en we hebben besloten dat spelen voor Tsjechië de beste optie is voor mijn carrière en ontwikkeling als voetballer”, vertelt de talentvolle tiener.

“Mijn moeder was natuurlijk erg blij, maar mijn vader ook, want het was mijn eerste oproep voor het nationale team. Hij heeft me geadviseerd om voor Tsjechië te spelen omdat het voor mij het beste is om me als speler te ontwikkelen.”

Voorlopig speelt Louis Buffon de wedstrijden voor de nationale jeugdelftallen van Tsjechië, wat dus niet wil zeggen dat hij definitief niet meer voor Italië zal spelen. Tot 21 jaar mogen spelers die maximaal drie interlands hebben gespeeld in de hoofdmacht van een land nog de keuze maken om voor een ander land uit te komen.

In het huidige seizoen mocht Buffon eenmaal meespelen met de hoofdmacht van Pisa. Op 9 maart viel de aanvaller in het Serie B-duel met Spezia (3-2 verlies) in.