Zlatan Ibrahimovic begint interview bij Ziggo Sport met twee Nederlandse woorden

Zlatan Ibrahimovic heeft goede herinneringen aan zijn periode als voetballer in Nederland. Dat vertelt de oud-voetballer woensdagavond bij Ziggo Sport voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Feyenoord en AC Milan.

Wie kijkt op de clubwebsite van Milan, ziet daar nergens staan welke rol Ibrahimovic precies vervult. Toch is de inmiddels 43-jarige Zweed een belangrijk persoon binnen de Italiaanse club, en in die hoedanigheid is hij ook aanwezig bij Feyenoord - AC Milan.

“Klein beetje”, antwoordt Ibrahimovic in het Nederlands op de vraag van verslaggeefster Noa Vahle of hij nog een beetje Nederlands spreekt. Vahle besluit daarop om de rest van het interview in het Engels te doen.

Eén van de verhalen rondom de wedstrijd tussen Feyenoord en Milan is Santiago Gimenez, die twee weken geleden de overstap van de Nederlandse naar de Italiaanse club maakte. “Hij kwam een paar weken geleden, en hij heeft veel positieve energie om zich heen”, begint Ibrahimovic desgevraagd over de Mexicaanse spits.

“Hij is heel gelukkig, wil graag spelen en laten zien wat hij kan. Maar we moeten ook zorgen dat hij tijd en ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en te wennen. We geloven echt in hem.”

Zelf voetbalde Ibrahimovic van 2001 tot 2004 bij Ajax, waardoor hij een aantal wedstrijden in De Kuip speelde. Op de vraag of hij daar nog herinneringen aan heeft, antwoordt hij: “Ik weet nog dat ik tijdens m’n eerste wedstrijd hier scoorde, en we wonnen die wedstrijd.”

“We hebben hier ook een keer een beker gewonnen. Niet tegen Feyenoord, maar volgens mij tegen Twente. Maar ik heb goede herinneringen. Niet alleen aan hier, maar ook aan mijn hele periode in Nederland. Dat was geweldig.”

“Ik heb veel geleerd, en Ajax was een geweldige club met een geweldig team. Daardoor ben ik volwassener geworden, als speler en als mens. Dus ik heb alleen maar positieve herinneringen.”

Nu Ibrahimovic geen profvoetballer is, is hij blij dat hij meer tijd kan doorbrengen met z’n familie. Toch is er ook wel iets wat hij mist, vertelt hij. “Ik mis de adrenaline op het veld, tijdens dit soort wedstrijden. De spanning, de druk, de kleine hoeveelheid stress… Al die dingen die samenkomen als je een wedstrijd speelt.”