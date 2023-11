Zlatan Ibrahimovic bedreigde jonge Toby Alderweireld: ‘Dan maak ik je af’

Woensdag, 1 november 2023 om 07:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:06

Toby Alderweireld heeft geen goede herinneringen overgehouden aan zijn eerste ontmoeting met Zlatan Ibrahimovic. De verdediger, die momenteel voor Royal Antwerp uitkomt, maakte in 2008 zijn debuut voor Ajax tijdens het Amsterdam Tournament. In het duel met Internazionale trof hij de imponerende Ibrahimovic.

Alderweireld doet momenteel als kandidaat mee bij het Belgische televisieprogramma De Slimste Mens, waar de start van zijn loopbaan ter sprake kwam.

De verdediger van Antwerp vertelde dat zijn eerste ontmoeting met Lionel Messi op het veld aangenaam was geweest. De Belg kreeg vervolgens van presentator Erik van Looy de vraag of er ook iemand was die niet zo vriendelijk was.

“Bij mijn debuut bij Ajax speelde ik tegen Internazionale en dus ook tegen Zlatan”, herinnerde Alderweireld zich. "Zlatan was een heel imposant figuur.”

“Bij een corner wilde ik hem blokkeren en liep hij een beetje tegen mij aan. Toen de bal weg was, zei Zlatan: ‘Als je dat nog een keer doet, dan maak ik je af.' En toen dacht ik: oei, voetbal is niks voor mij.”

Alderweireld speelde uiteindelijk 186 officiële duels voor Ajax en is nog altijd zeer geliefd onder Amsterdamse supporters. De mandekker verdiende in 2013 een transfer naar Atlético Madrid, waarna hij ook nog uitkwam voor Southampton, Tottenham Hotspur, het Qatarese Al-Duhail en Royal Antwerp.

Alderweireld zette eerder dit jaar een punt achter zijn interlandcarrière bij de Rode Duivels. In totaal kwam hij tot 127 interlands namens België. Afgelopen seizoen kroonde hij zich bij Antwerp tot absolute held door the Great Old met een laat doelpunt tegen KRC Genk het eerste kampioenschap in 66 jaar tijd te bezorgen.