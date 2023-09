Ziyech zet villa te koop voor verbluffend bedrag en wil aankoopprijs verdubbelen

Dinsdag, 12 september 2023 om 07:58 • Wessel Antes • Laatste update: 08:08

Hakim Ziyech heeft zijn miljoenenvilla in Vinkeveen te koop gezet, weet Quote. De dertigjarige Drontenaar kocht het optrekje in 2020 voor zo’n 3,9 miljoen euro en wil nu, ruim drie jaar na zijn aankoop, optimaal profiteren. Ziyech heeft de villa na zijn transfer naar Galatasaray voor maar liefst 7,5 miljoen euro te koop gezet. De linkspoot heeft er dankzij een grondige renovatie een waar droomhuis van gemaakt, met onder meer vier ruime en luxueuze slaapkamers, twee royale inloopkasten, drie beeldschone badkamers, een thuisbioscoop en een werkkamer.

Screenshot uit een video van Makelaardij Witte

Ook buiten is er voor de nieuwe koper genoeg te beleven, zo valt te lezen op de website van Makelaardij Witte. “Het royale perceel heeft een oppervlakte van 3.560 vierkante meter en is bereikbaar via een van de twee opritten met poort. Ook de tuin is recent onder architectuur gerealiseerd, compleet met een verwarmd buitenzwembad, een infinity pool met watervallen, diverse terrassen en een zitkuil met een ingebouwde gashaard waar u perfect kunt genieten van de zonsondergang. De wellness van 71 vierkante meter is het paradijs voor lichaam en geest. Deze is onlangs gerealiseerd met een loungeruimte, fitness, rond vrijstaand ligbad, inloopdouche, toilet, sauna en hammam.”

