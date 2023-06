Zitten Ajax en PSV te slapen? ‘Het gaat wel heel weinig over Ron Jans’

Vrijdag, 2 juni 2023 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:21

Sjoerd Mossou begrijpt niet dat de naam van Ron Jans niet vaker in verband wordt gebracht met Ajax of PSV. De trainer van FC Twente heeft aangegeven na dit seizoen niet door te gaan bij de Tukkers en zou elders in de Eredivisie aan de slag kunnen. In Eindhoven en Amsterdam zijn ze bovendien ng op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Toch lijkt het erop dat Jans niet in aanmerking komt voor die posities.

Mossou laat zich in de AD Voetbalpodcast uit over de situatie van Jans. "Het gaat eigenlijk maar heel weinig over hem. Valt jou dat ook niet op?", vraagt hij presentator Etienne Verhoef. "Wat is dat dan bij Ron Jans, dat als het over de topclubs gaat, het nooit over hem gaat? Er zijn notabene twee topclubs die een trainer zoeken (Ajax en PSV, red.). Hij heeft de ervaring en heeft het met Twente geweldig gedaan met attractief voetbal."

Vervolgens probeert Mossou zelf de vinger op de zere plek te leggen. "Blijkbaar is het een trainer die een beetje het imago heeft dat hij beter in de subtop en middenmoot kan werken. Misschien is dat ook wel zoals het is. Werken bij een topclub moet ook wel bij je persoonlijkheid passen. Kun je goed met kritiek en druk omgaan? Dat is maar af te wachten. Uit beleefdheid duikt zijn naam soms op, maar volgens mij kun je er niet omheen dat hij het geweldig heeft gedaan bij Twente."

Jans verschafte zich met zijn ploeg donderdagavond een uitstekende uitgangspositie voor de return in de play-offs voor Europees voetbal. Op bezoek bij sc Heerenveen werd door een late treffer van Manfred Ugalde met 1-2 gewonnen. Zondag moet een finaleplek tegen Sparta Rotterdam of FC Utrecht worden veiliggesteld. "Op basis van het hele seizoen verdienen ze het ook wel. Ze zijn the best of the rest. Ze spelen indrukwekkend de laatste weken", sluit Mossou af.