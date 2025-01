Zirkzee schiet Manchester United naar volgende ronde FA Cup na thriller tegen Arsenal

Manchester United heeft na een ware thriller gewonnen van Arsenal in de derde ronde van de FA Cup. Na 120 minuten stond er 1-1 op het scorebord, waardoor strafschoppen noodzakelijk waren. De bezoekers wonnen de penaltyserie met 4-5 en de ingevallen Joshua Zirkzee tekende voor de vijfde en winnende treffer voor Manchester United.

Bij Arsenal startte Jurriën Timber wederom als rechtsback. Aan de kant van Manchester United was er voor Matthijs de Ligt plaats in een driemansverdediging. Noussair Mazraoui begon als wingback in het Emirates Stadium. Joshua Zirkzee, André Onana en Christian Eriksen zaten op de bank bij de bezoekers uit het noordwesten van Engeland.

Arsenal had meer balbezit in de eerste helft, maar het ontbrak bij de thuisclub opnieuw aan stootkracht in aanvallend opzicht. Manchester United verdedigde gegroepeerd en loerde ondertussen op de counter. Bij één van die uitbraken dacht Bruno Fernandes een vrije trap te krijgen, die er niet kwam. De Portugees was woedend en liet demonstratief zijn schoen zien aan de scheidsrechter, die prompt geel gaf aan de aanvoerder.

Gabriel Martinelli dacht Arsenal op voorsprong te brengen, maar deed dat in buitenspelspositie. Geen goals derhalve voor Arsenal halverwege en het gevoel bij Manchester United dat er iets te halen viel in Noord-Londen. Sterker nog, kort na rust kwam het team van Rúben Amorim op 0-1. Alejandro Garnacho profiteerde van een fout van Myles Lewis-Skelly en legde de bal breed op Fernandes, die onberispelijk raak schoot in de verre hoek. Er was meer tegenslag toen Gabriel Jesus geblesseerd van het veld moest bij the Gunners.

Een tegenvaller voor Arsenal, dat al snel op gelijke hoogte had kunnen komen. Kai Havertz schoot echter van dichtbij naast. Manchester United moest na circa een uur met tien man verder. Diogo Dalot kreeg zijn tweede gele kaart na een charge op Mikel Merino. Kort hierna trok Arsenal de stand gelijk: een knal uit de draai van Gabriel Magalhães vloog via De Ligt in de hoek: 1-1. Het gaf de spelers en fans van Arsenal weer hoop en het gezang in het Emirates Stadium klonk steeds luider.

Arsenal kreeg twintig minuten voor tijd een strafschop na een lichte overtreding van Harry Maguire op Havertz. De verdediger van Manchester United was ontstemd over de beslissing en liet dat ook duidelijk merken richting de arbitrage. Martin Ødegaard ging achter de bal staan en koos de rechterhoek. Doelman Altay Bayindir koos de goede hoek en hield de bezoekende ploeg op de been. Het beloofde een spannende slotfase te worden in Noord-Londen.

De ingevallen Declan Rice dacht de 2-1 binnen te koppen, maar opnieuw was er een topredding van Bayindir. Arsenal was bijna constant in balbezit en Manchester United kon niets anders doen dan tegenhouden. Zirkzee kwam in de slotfase binnen de lijnen en stond al snel aan de basis van een gevaarlijke counter, waar geen goal uitkwam. Aan de andere kant wist Havertz van heel dichtbij op curieuze wijze de bal over de lat te krijgen.

Rice schoot via Bayindir nog een keer voorlangs en na zeven minuten blessuretijd was het tijd voor een verlenging. Aan het begin van de extra 30 minuten verscheen Tyrell Malacia binnen de lijnen bij Manchester United. De Ligt voorkwam met een heldhaftige tackle dat Rice de 2-1 zou maken. Na tien minuten in de eerste helft werd de moegestreden Timber afgelost door Thomas Partey. Kort daarna haalde De Ligt een bal van de lijn, voordat Leandro Trossard kon binnentikken.

Kort na de start van de tweede verlenging ging een inzet van Zirkzee via een Arsenal-verdediger en David Raya maar net naast. Manchester United loerde duidelijk op de counter. De ploeg van Mikel Arteta wist de door Amorim opgezette muur niet te slechten en een strafschoppenserie werd hierdoor noodzakelijk in het Emirates Stadium. Manchester United scoorde daarin vijf keer en Havertz faalde, waardoor het bekeravontuur van Arsenal nu al ten einde is.

Strafschoppenserie Arsenal - Manchester United 3-5

0-1 Bruno Fernandes

1-1 Martin Ødegaard

1-2 Amad Diallo

1-2 Kai Havertz mist

1-3 Leny Yoro

2-3 Declan Rice

2-4 Lisandro Martínez

3-4 Thomas Partey

3-5 Joshua Zirkzee