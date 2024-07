Zirkzee en Malacia niet mee op trainingskamp met Manchester United; Sancho wél

Joshua Zirkzee en Tyrell Malacia maken geen deel uit van de selectie van Manchester United die op het vliegtuig stapt naar de Verenigde Staten. Malacia is nog herstellende van zijn knieblessure, terwijl Zirkzee nog van zijn vakantie geniet.

Manchester United vliegt deze middag nog naar Los Angeles om daar te beginnen aan zijn trainingskamp ter voorbereiding op het aankomende seizoen. The Red Devils nemen het daar op tegen Arsenal, Real Betis en Liverpool.

Zirkzee was eerder deze zomer al op vakantie, uitgerekend in de VS, maar die werd onderbroken toen bondscoach Ronald Koeman hem alsnog opnam in zijn EK-selectie. Zirkzee werd onlangs gepresenteerd bij zijn nieuwe werkgever, maar het is dus nog even wachten op zijn eerste minuten.

Malacia kampt al meer dan een jaar met een serieuze knieblessure. De voormalig Feyenoorder zet zijn revalidatie voort op trainingscomplex Carrington. Malacia liet zien tien dagen geleden na veertien maanden afwezigheid weer eens zien op het trainingsveld, maar de pre-season tour komt dus nog net te vroeg.

Naast Malacia en Zirkzee stappen ook Altay Bayindir, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo, Lisandro Martínez, Facundo Pellistri en Luke Shaw niet op het vliegtuig vanwege hun deelname aan het EK of Copa América.

Leny Yoro, die onlangs werd overgenomen van Lille OSC, maakt wel deel uit van de groep. Dat geldt ook voor Christian Eriksen, Tom Heaton, Rasmus Højlund en Scott McTominay, die vorige week terugkeerden op de trainingsvelden in Manchester.

Sancho maakt eveneens deel uit de van 29-koppige selectie. De Engelsman leverde vorig seizoen volgens Ten Hag niet genoeg arbeid op de training, waarop hij verhuurd werd aan Borussia Dortmund. Sancho en Ten Hag hebben inmiddels een streep onder de vete gezet.



