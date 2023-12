Zirkzee en Beukema lijden mede door ex-Ajacied ontluisterende nederlaag

Bologna heeft een pijnlijke nederlaag moeten slikken in de Serie A. De ploeg van trainer Thiago Motta verloor vrij kansloos met 3-0 van Udinese. Voormalig Ajax-spits Lorenzo Lucca nam de tweede treffer van de middag voor zijn rekening. Bologna staat nog vijfde, maar AS Roma kan later op de dag in punten gelijk komen met i Rossoblù.. Udinese doet uitstekende zaken en klimt naar plek vijftien.

Bijzonderheden:

Bologna, met Joshua Zirkzee en Sam Beukema in de basis en Sydney van Hooijdonk als invaller, kwam halverwege de eerste helft op achterstand. Een schitterende volley van Martín Payero kon nog worden gekeerd door Lukasz Skorupski, die in de rebound geen antwoord had op het lage schot van Roberto Pereyra: 1-0.

Vlak na rust verdubbelde Lucca de voorsprong voor de thuisploeg. De boomlange aanvaller tikte een harde poging van Sandi Lovric binnen, Skorupski was kansloos: 2-0. Voor Lucca alweer zijn zesde competitietreffer van het seizoen. Vlak daarna werd het ook nog 3-0. Een voorzet vanaf rechts leverde niets op, waarna de bal via de hak van Beukema in niemandsland belandde. Payero was er als de kippen bij en schoot met een schitterende volley door het midden raak.

Heerlijk, daar is ?????????????? ??????????! ??

De oud-eredivisiespeler maakt zijn 6de doelpunt van het seizoen voor Udinese! ?? #ZiggoSport #SerieA #UdineseBologna pic.twitter.com/X00iagYdKs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 30, 2023





