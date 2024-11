Ziggo Sport spot 'apart moment' in interview Farioli na nederlaag Ajax

Ziggo Sport-presentator Bas van Veenendaal zag een 'apart moment' in het interview dat Ajax-trainer Francesco Farioli gaf na de 2-0 nederlaag tegen Real Sociedad. De oefenmeester gaf geen duidelijk antwoord op de vraag of spits Brian Brobbey zelf het besluit nam om het vroegtijdig gewisseld te worden, of dat de teamdokter van Ajax dat order gaf.

Al na ruim een half uur moest Brobbey de strijd staken. De sterke spits kwam hard in botsing met de zij van Sociedad-doelman Álex Remiro. Uit een vrije trap van Steven Berghuis was de bal prooi voor de Spaanse keeper, wat tegelijkertijd ten koste ging van Brobbey.

Na afloop wordt Farioli gevraagd naar de blessure van Brobbey. Verslaggever Wytse van der Groot vraagt zich hardop af of Brobbey zelf het besluit nam om van het veld te gaan, of de teamdokter. "Nee, hij kwam terug het veld op, maar bleef last houden", atnwoordt Farioli. "Toen de dokter voor de tweede keer checkte, moesten we hem van het veld halen."

"Hij is nu oké", vertelt Farioli verder over de blessure van Brobbey, die werd afgelost door Christian Rasmussen. "Hij is wat duizelig. We zullen het morgen verder bekijken, maar het ziet er oké uit."

Presentator Van Veenendaal constateert dat Farioli, die verder te spreken was over het optreden van zijn ploeg, geen duidelijk antwoord gaf op de vraag van Van der Goot. "Dat was toch een beetje een apart moment", zegt Van Veenendaal daarover.

Analist Youri Mulder stelt dat het 'niet goed' was dat Brobbey weer terug het veld in ging nadat hij zijn blessure had opgelopen. "Het is echt gevaarlijk." Mede-analist Ronald de Boer begrijpt de initiële beslissing van Brobbey om door te voetballen wel. "Het is heel lastig, je vertrouwt zo'n jongen toch als hij zegt dat het wel kan."

Ajax verloor met 2-0 door treffers van Ander Barrenetxea en Takefusa Kuba. De Amsterdammers zakken daardoor naar de zesde plaats op de Europa League-ranglijst.