Zian Flemming wordt op Britse tv op de vingers getikt: ‘Mag ik dat niet zeggen?’

Zaterdag, 29 april 2023 om 22:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:37

Zian Flemming is live op de Britse televisie gecorrigeerd. De Nederlander zag zijn Millwall met een moeizame 2-3 zege op Blackpool einde maken aan een ‘shit-periode’. De verslaggever van Sky Sports liet hem vervolgens weten dat hij op zijn taalgebruik moest letten. “Mag ik dat niet zeggen”, liet Flemming enigszins verbaasd weten.

Flemming was in het competitieduel met Blackpool andermaal belangrijk voor Millwall. De middenvelder was verantwoordelijk voor de winnende treffer, waardoor the Lions nog altijd kans maken op promotie naar de Premier League. Met zesde plaats in de Championship ligt Millwall op koers voor deelname aan de play-offs.

‘Can I not say that’ ?? Flemming you beautiful man #Millwall pic.twitter.com/kfMrbJF77e — James Beckett (@jamesy1196) April 28, 2023

Millwall wist voorafgaand aan het duel met Blackpool slechts één van zijn zeven competitiewedstrijden te winnen. De blijdschap was bij Flemming na afloop dan ook groot. “Wanneer je de afgelopen duels een reeks neerzet die shit is”, zei hij voor de camera van Sky Sports, waarna hij werd gecorrigeerd door de interviewer: “Let op je taalgebruik, alsjeblieft.”

“Mag ik dat niet zeggen?”, vroeg Flemming hierop met lichte verbazing. “Nee, dat mag je niet zeggen. Met een ‘slecht’ record kom je waarschijnlijk wel weg”, kreeg hij als antwoord terug. Flemming maakte afgelopen zomer voor 2,5 miljoen euro de overstap van Fortuna Sittard naar Millwall. De Amsterdammer was in zijn eerste 43 wedstrijden voor de Engelsen 15 keer trefzeker en liet daarnaast 3 assists aantekenen.

Zijn voormalig trainer Sjors Ultee liet zich vorige maand nog lovend over Flemming uit. “Ik heb het volgens mij al ergens heel voorzichtig genoemd, maar het zou mij niet verbazen als Zian ooit nog gewoon in Oranje komt”, zei Ultee in de podcast Fresia & Milan Parkeren de Bus van ESPN. “Als je jezelf zo snel doorontwikkelt… Ik denk dat hij sowieso in de Premier League gaat spelen. Met Millwall of zonder Millwall. Ik denk dat hij zo opvalt en er is daar geld zat.”