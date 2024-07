Zesvoudig Frans landskampioen Bordeaux vraagt faillissement aan

Girondins Bordeaux houdt op te bestaan. De zesvoudig Frans kampioen heeft vanwege aanhoudende grote financiële problemen besloten om het faillissement aan te vragen. De club heeft aan de voetbalbond laten weten dat de proflicentie niet verlengd zal worden. Bordeaux kampt met een schuld van meer dan 40 miljoen euro.

Van oudsher is Bordeaux een grote club binnen Frankrijk, maar de laatste jaren daalde de club steeds verder af op de ranglijst. In het seizoen 2021/22 degradeerde Bordeaux al uit de Ligue 1. Toen al was sprake van gigantische financiële problemen. De laatste twee jaar kwam de club uit in de Ligue 2. Afgelopen seizoen eindigde Bordeaux daar twaalfde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vanwege de problemen werd Bordeaux onlangs door de Franse voetbalbond teruggezet naar de National 1, het derde niveau. De club ging aanvankelijk in beroep tegen dat besluit, in de hoop dat de problemen met een nieuwe eigenaar opgelost zouden kunnen worden. De onderhandelingen met Fenway Sports Group, de eigenaren van Liverpool, liepen echter stuk.

Door de aanvraag van het faillissement worden alle spelerscontracten bij Bordeaux ontbonden. Het trainingscomplex van de club wordt gesloten.

Bordeaux werd in totaal zes keer landskampioen (voor het laatst in 2009) en won vier keer de de Franse beker. In de jaren tachtig nam de club vaak deel aan de grote internationale toernooien.

Vanaf het seizoen 1992/93 stond Zinédine Zidane, waarschijnlijk de bekendste oud-speler van de club, vier jaar onder contract bij Bordeaux. Met oud-internationals als Wim Kieft, Richard Witschge en Stanley Menzo had de club in het verleden ook Nederlandse lijntjes.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties